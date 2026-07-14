14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Delhi Riots Case: ताहिर हुसैन की सजा पर AAP पर बरसीं CM रेखा गुप्ता, बोलीं- दिल्ली के लोग केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेंगे

Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली दंगों और अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को सजा मिलने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Rahul Yadav

Jul 14, 2026

cm Rekha Gupta,

ताहिर हुसैन की सजा पर AAP पर बरसीं CM रेखा गुप्ता

Delhi Riots Case: दिल्ली दंगों और अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सजा मिल गई है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली में हिंसा भड़काई थी। साथ ही दावा किया कि उसे आम आदमी पार्टी का राजनीतिक संरक्षण मिला था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय हुई कथित राजनीतिक साजिश के लिए केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी जवाबदेह हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत का फैसला पीड़ित परिवारों के लिए न्याय है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता इस घटना को कभी नहीं भूलेगी।

न्यायालय ने ताहिर हुसैन सहित 5 को ठहराया दोषी

दिल्ली दंगों और अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या, दंगा भड़काने, और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसी गंभीर धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन के साथ चार अन्य आरोपियों जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को भी दोषी पाया है। हालांकि, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने छह अन्य सह-आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट जल्द ही इन सभी दोषियों को सुनाई जाने वाली सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगा।

'आप' ने झाड़ा पल्ला, विपक्ष ने घेरा

दूसरी तरफ, चौतरफा हमलों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। 'आप' ने बयान जारी कर याद दिलाया कि साल 2020 में दिल्ली दंगों की एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर पार्टी ने ताहिर हुसैन को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था। 'आप' के अनुसार, ताहिर ने बाद में 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम (AIMIM) के टिकट पर लड़ा था और वर्तमान में उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हालांकि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा नेताओं का कहना है कि पार्टी से निकाल देने मात्र से अरविंद केजरीवाल की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती।

IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस: ताहिर हुसैन की सजा पर 23 जुलाई को बहस, दोषी बोला, मैं बेगुनाह-मुझे नहीं मिला इंसाफ

ये भी पढ़ें
Ankur Sharma statement, Delhi riots victim Ankit Sharma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

14 Jul 2026 06:24 pm

Published on:

14 Jul 2026 05:52 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Delhi Riots Case: ताहिर हुसैन की सजा पर AAP पर बरसीं CM रेखा गुप्ता, बोलीं- दिल्ली के लोग केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेंगे

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अमेरिकी एक्शन का भारत ने किया समर्थन, MEA बोला- दोनों देश मिलकर कुचलेंगे ग्लोबल क्राइम नेटवर्क

Gangster Lawrence Bishnoi
राष्ट्रीय

दिल्‍ली दंगा केस: कोर्ट के फैसले से हुई पुष्टि, साजिश में शामिल थे ‘आप’ नेता: शाहनवाज हुसैन

2020 Delhi Riots Case
नई दिल्ली

अंकित शर्मा मर्डर केस: ताहिर हुसैन की सजा पर 23 जुलाई को सुनवाई, कोर्ट सुना सकती है बड़ा फैसला

Ankur Sharma statement, Delhi riots victim Ankit Sharma
राष्ट्रीय

Monsoon Alert: उत्तर-पश्चिम भारत में 19 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मानसून, हरियाणा-दिल्ली और पंजाब में बारिश के आसार

Heavy Rain Alert
नई दिल्ली

गोल्डी बराड़-लिपिन नेहरा गैंग के दो गुर्गे हथियार समेत गिरफ्तार, दिल्ली में AGS का एक्शन

Delhi Police
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.