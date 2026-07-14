Delhi Riots Case: ताहिर हुसैन की सजा पर AAP पर बरसीं CM रेखा गुप्ता, बोलीं- दिल्ली के लोग केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेंगे

दिल्ली दंगों और अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या, दंगा भड़काने, और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसी गंभीर धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन के साथ चार अन्य आरोपियों जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को भी दोषी पाया है। हालांकि, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने छह अन्य सह-आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट जल्द ही इन सभी दोषियों को सुनाई जाने वाली सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगा।