ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम से बांसवाड़ा में बनेगी बिजली

केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) कार्यक्रम के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका उपयोग एसएमआर के अनुसंधान, डिजाइन, विकास और तैनाती में किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी एसएमआर विकसित कर उन्हें चालू करना है। 300 मेगावाट तक क्षमता वाले ये छोटे परमाणु रिएक्टर पारंपरिक बड़े संयंत्रों की तुलना में कम समय और कम लागत में स्थापित किए जा सकते हैं। इन्हें उद्योगों, डेटा सेंटरों, इस्पात एवं सीमेंट संयंत्रों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह कार्यक्रम सफल रहा तो भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य में स्वदेशी एसएमआर तकनीक के निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।