Sonam Wangchuk Hunger Strike: जंतर मंतर तो पहुंचे पवन खेड़ा, क्या सीजेपी के संसद मार्च में साथ देगी कांग्रेस?

शुक्रवार (17 जुलाई) को सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 20वें दिन भी जारी रही। इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), समाजवादी पार्टी (सपा), शिव सेना (उद्धव), सीपीआई, सीपीआई माले, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जैसी कई विपक्षी पार्टियों के नेता सीजेपी की मुहिम को समर्थन दे चुके और जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक से मिल भी चुके हैं। कई सेलेब्रिटीज भी वांगचुक के समर्थन में बयान दे रहे हैं और बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत बताते हुए उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में 20 जुलाई पर नजर टिकी हुई है और उत्सुकता इस बात को लेकर है कि क्या संसद मार्च में कांग्रेस सहित सभी पार्टियों के नेता सीजेपी और सोनम वांगचुक का साथ देंगे?