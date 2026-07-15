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क्या शरद पवार की NCP करेगी परिसीमन विधेयक का समर्थन? सुप्रिया सुले ने किया साफ

INDIA Alliance on Delimitation Bill: महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर शरद पवार की एनसीपी के समर्थन की चर्चाओं के बीच सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया हैं। उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Jul 15, 2026

Delimitation Bill Parliament NCP

शरद पवार और सुप्रिया सुले (Photo: X/@ARAVUkd)

Sharad Pawar NCP: संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन (डिलिमिटेशन) विधेयक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शरद पवार की एनसीपी-एसपी कुछ शर्तों के साथ इन विधेयकों का समर्थन कर सकती है। लेकिन अब एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद सुप्रिया सुले ने इसका खंडन किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार मानसून सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश करने की तैयारी कर रही है। यह भी चर्चा है कि विपक्षी INDIA गठबंधन के कुछ दल इन विधेयकों पर पहले की तुलना में नरम रुख अपना सकते हैं। इसी क्रम में शरद पवार गुट के समर्थन की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी बिना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हुए इन विधेयकों के पक्ष में मतदान करने पर विचार कर सकती है। एनसीपी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले के हालिया संकेतों को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद संजय राउत ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि अभी किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है और यह कहना गलत है कि शरद पवार की पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी। हालांकि, इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि विपक्षी दल परिसीमन विधेयक का समर्थन करने जा रहे है। उन्होंने कहा कि अभी यह भी तय नहीं हुआ है कि यह विधेयक मानसून सत्र में आएगा या नहीं। यदि सरकार इसे सदन में लाती है तो इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी दल बैठकर सामूहिक रूप से अपना रुख तय करेंगे।

संजय राउत ने बताया कि पिछले सत्र में इस मुद्दे पर सरकार के साथ चर्चा हुई थी, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) की ओर से सांसद अरविंद सावंत शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि विधेयक पर अंतिम निर्णय सभी सहयोगी दल मिलकर लेंगे और फिलहाल समर्थन की खबरें सही नहीं हैं।

राउत ने यह भी कहा कि शरद पवार की पार्टी के भाजपा या एनडीए के साथ जाने की अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है। राउत ने आगे कहा, शिवसेना और एनसीपी के नेताओं को लेकर जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस पर खुद सुप्रिया सुले भी हैरानी जाता चुकी हैं। मेरी उनसे विस्तृत बातचीत हुई है।

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Updated on:

15 Jul 2026 01:46 pm

Published on:

15 Jul 2026 01:07 pm

Hindi News / Political / क्या शरद पवार की NCP करेगी परिसीमन विधेयक का समर्थन? सुप्रिया सुले ने किया साफ

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