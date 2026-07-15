क्या शरद पवार की NCP करेगी परिसीमन विधेयक का समर्थन? सुप्रिया सुले ने किया साफ

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद संजय राउत ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि अभी किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है और यह कहना गलत है कि शरद पवार की पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी। हालांकि, इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि विपक्षी दल परिसीमन विधेयक का समर्थन करने जा रहे है। उन्होंने कहा कि अभी यह भी तय नहीं हुआ है कि यह विधेयक मानसून सत्र में आएगा या नहीं। यदि सरकार इसे सदन में लाती है तो इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी दल बैठकर सामूहिक रूप से अपना रुख तय करेंगे।