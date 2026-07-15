महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेला! आधी रात को फडणवीस के बंगले पर जुटे NCP के दोनों धड़े, जयंत पाटिल बोले- मैं 5 मिनट में बाहर आया

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर आधी रात को हुई एक सीक्रेट मीटिंग के चलते हलचल बढ़ गई है। मंगलवार देर रात उस समय सियासी अटकलें तेज हो गई, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता और विधायक जयंत पाटिल, एनसीपी (अजित पवार गुट) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास 'वर्षा' पर मिलने पहुंचे। तीनों नेताओं की मौजूदगी से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें शुरू हो गईं। हालांकि अब शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने खुद सामने आकर इस पर सफाई दी है। उन्होंने राजनीतिक कयासों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी तटकरे या पटेल के साथ कोई बैठक नहीं हुई थी।