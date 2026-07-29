‘हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्द उतरेंगे’: प्रदर्शनकारी छात्रों पर एक्शन से भड़के अभिजीत दीपके, सरकार को दी चेतावनी

अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उनका खून बहाया गया। उन्होंने कहा, "सरकार को यह सब नहीं करना चाहिए था। छात्र अपने भविष्य और अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, कोई मजे करने सड़क पर नहीं उतरा था। उन्हें लाठियों से मारा गया। अगर इतना खून बहाने के बाद भी सरकार का मन नहीं भरा और छात्रों को परेशान करना जारी रखा गया, तो हम बहुत जल्द फिर सड़कों पर उतरेंगे। छात्रों पर ऐसे पैलेट गन चलाई गईं जैसे वे आतंकवादी हों। क्या वे आतंकवादी थे? अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इस पर शर्म आनी चाहिए।"