Rahul Gandhi Idiots Remark: संसद में ‘इडियट्स’ और ‘अंधभक्त’ पर बवाल: राहुल गांधी के बयान पर बिफरे किरेन रिजिजू, लोकसभा में भारी हंगामा

Kiren Rijiju vs Rahul Gandhi: संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में उस समय माहौल गर्मा गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक छात्र के साथ बातचीत का हवाला देते हुए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का जिक्र कर दिया। इस पर सत्ता पक्ष ने कड़ा एतराज जताया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में गरिमा और असंसदीय भाषा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी।

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