CJP आंदोलन के बाद BJP का नया दांव, Gen Z को साधने के लिए अब ‘रील्स’, मीम और जिम वाली भाषा का सहारा

CJP की शुरुआत बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर की थी। 15 मई को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद यह अभियान शुरू हुआ। शुरुआत में यह सिर्फ एक ऑनलाइन मजाक और व्यंग्य के रूप में सामने आया, लेकिन कुछ ही समय में बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ गए। बाद में अभिजीत दीपके भारत लौटे और युवाओं के साथ प्रदर्शन का नेतृत्व किया।