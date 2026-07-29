‘राम मंदिर के चढ़ावे में हुआ करोड़ों का घोटाला’, कांग्रेस ने लोकसभा में उठाया मुद्दा, जांच की मांग की

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान को लेकर कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में संसद की नियमित कार्यवाही रोककर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मंदिर के चढ़ावे और सार्वजनिक दान में बड़े पैमाने पर हेरफेर और वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में कराने की मांग की है।