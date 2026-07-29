पेपर लीक पर पंजाब-हरियाणा में सियासी संग्राम, सैनी-सिसोदिया आमने-सामने; सोशल मीडिया पर छिड़ी जुबानी जंग

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पहले भी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर सरकारों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा था कि युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। सिसोदिया का कहना था कि अगर किसी राज्य में पेपर लीक जैसी घटना सामने आती है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी बयान को आधार बनाकर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है।