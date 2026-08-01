Gold Price Outlook: जुलाई महीने में सोने में आई तेजी, आगे कैसा रहेगा गोल्ड मार्केट? एक्सपर्ट्स से समझिए

कामा ज्वेलरी के प्रबंध निदेशक कॉलिन शाह का कहना है कि सोना फिलहाल दो बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बना रहा है। एक तरफ फेड की सख्त मौद्रिक नीति है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव है। ऐसे में सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बनी रह सकती है। उधर LKP सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट जतीन त्रिवेदी का मानना है कि फिलहाल बाजार को कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिला है। इसलिए निकट भविष्य में MCX गोल्ड 1,40,000 रुपये से 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में ट्रेड कर सकता है। उनका कहना है कि अगली बड़ी चाल अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और फेड की नीति से तय होगी।