Stock Market: लगातार चौथे दिन गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 500 पॉइंट टूटा, FMCG और PSU Bank सेक्टर में सबसे अधिक बिकवाली

Stock Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को तेज बिकवाली देखी गई। निफ्टी-50 और सेंसेक्स दोनों लाल निशान पर बंद हुए। FMCG और PSU Bank सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव रहा। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित पीस डील में देरी ने भी निवेशकों के मूड को खराब किया है। निफ्टी-50 आज 165.15 अंक यानी 0.70 फीसदी की गिरावट के साथ 23,382.60 पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 508.40 अंक यानी 0.68 फीसदी टूटकर 74,267.34 पर बंद हुआ।