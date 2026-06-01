Investment Tips: पैसा कमाना है तो आजमाइए विराट कोहली के ये 5 फार्मूले

खेल की दुनिया में कोहली ने 19 वर्ष की उम्र में IPL में कदम रखा और शुरुआती दौर से ही अपने खेल को लगातार निखारा। इसी तरह निवेश में भी जल्दी शुरुआत करना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स हमेशा युवाओं को जल्दी निवेश शुरू करने की सलाह देते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में निवेश करने से चक्रवृद्धि ब्याज का जादू स्पष्ट दिखाई देता है। कम राशि से शुरू किया गया निवेश भी लंबे समय में बड़ा फंड तैयार कर सकता है।