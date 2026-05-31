IPL 2026 Final: ट्रॉफी चाहे GT जीते या RCB, फायदा होगा आदित्य बिड़ला ग्रुप को! फाइनल में दोनों तरफ क्यों है इसकी मौजूदगी?

RCB vs GT: आईपीएल 2026 का फाइनल मैच इस बार पिछले सीजन के विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इन दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी और एक हारेगी यह तो सबको पता है, लेकिन एक कारोबारी समूह ऐसा है, जिसे दोनों ही स्थिति में फायदा मिलने की संभावना है। यह समूह है आदित्य बिड़ला ग्रुप, जिसकी मौजूदगी IPL फाइनल में दोनों टीमों के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है।