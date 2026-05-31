31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

IPL 2026 Final: ट्रॉफी चाहे GT जीते या RCB, फायदा होगा आदित्य बिड़ला ग्रुप को! फाइनल में दोनों तरफ क्यों है इसकी मौजूदगी?

IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच होना है, लेकिन इस मैच में हार-जीत से हटकर देखें तो ब्रांड वैल्यू, मीडिया कवरेज और कमर्शियल रेवेन्यू के मामले में असली फायदा बिड़ला ग्रुप को ही मिलना तय है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

May 31, 2026

indian premier league

Aditya Birla Group दोनों ही टीमों से जुड़ा हुआ है। (PC: AI)

RCB vs GT: आईपीएल 2026 का फाइनल मैच इस बार पिछले सीजन के विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इन दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी और एक हारेगी यह तो सबको पता है, लेकिन एक कारोबारी समूह ऐसा है, जिसे दोनों ही स्थिति में फायदा मिलने की संभावना है। यह समूह है आदित्य बिड़ला ग्रुप, जिसकी मौजूदगी IPL फाइनल में दोनों टीमों के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है।

आदित्य बिड़ला ग्रुप की जीत का गणित समझिए

आईपीएल की दिग्गज टीम आरसीबी का मालिकाना हक आदित्य बिड़ला ग्रुप (Aditya Birla Group) के पास है। आर्यमन विक्रम बिड़ला और उनकी सगी बहन अनन्या बिड़ला इस फ्रेंचाइजी के मालिक हैं। वहीं, बात करें गुजरात टाइटंस की तो इसका प्रिंसिपल स्पॉन्सर यानी सबसे बड़ा और प्रमुख स्पॉन्सर बिड़ला एस्टेट्स (Birla Estates) है, जो आदित्य बिड़ला ग्रुप की एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी है।

यानी फाइनल में दोनों टीमों के साथ किसी न किसी रूप में बिड़ला ब्रांड जुड़ा हुआ है। ऐसे में ट्रॉफी किसी भी टीम के खाते में जाए, बिड़ला ब्रांड की मौजूदगी बनी हुई है।

आईपीएल में ब्रांडिंग का खेल

आईपीएल सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं है, बल्कि यह मार्केटिंग का सबसे बड़ा मंच है। आईपीएल के जरिए करोड़ों दर्शकों तक एक साथ ब्रांड की पहुंच होती है। टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया पर लगातार ब्रांड का एक्सपोजर होता है। फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के स्पॉन्सर्स और निवेशकों को सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है। इससे ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है।

बिड़ला ग्रुप को कैसे होगा फायदा

RCB खिताब जीतती है तो टीम को फ्रेंचाइजी वैल्यू, कमर्शियल रेवेन्यू और टीम की इक्विटी वैल्यू बढ़ने का फायदा मिलेगा। इससे बिड़ला ग्रुप के एसेट वैल्यू में इजाफा होगा। साथ ही, विजेता टीम के साथ जुड़ाव से आदित्य बिड़ला ग्रुप की ब्रांड पहचान को भी मजबूती मिल सकती है।

वहीं, बात करें गुजरात टाइटंस जीतती है तो इससे बिड़ला एस्टेट्स को अपने स्पॉन्सरशिप निवेश का बड़ा रिटर्न मिल सकता है। विजेता टीम के प्रिंसिपल स्पॉन्सर के तौर पर कंपनी को व्यापक मीडिया कवरेज, ब्रांड विजिबिलिटी और मार्केटिंग लाभ मिलने की संभावना है। रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी के लिए यह देशभर में ब्रांड पहचान बढ़ाने का बड़ा मौका है।

ये भी पढ़ें

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और घातक हो जाते हैं शुभमन गिल, अब तक 3 शतक के साथ जड़ चुके हैं 7 अर्धशतक
क्रिकेट
Shubman Gill at Narendra Modi Stadium

खबर शेयर करें:

Published on:

31 May 2026 03:29 pm

Hindi News / Business / IPL 2026 Final: ट्रॉफी चाहे GT जीते या RCB, फायदा होगा आदित्य बिड़ला ग्रुप को! फाइनल में दोनों तरफ क्यों है इसकी मौजूदगी?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

हर महीने 10,000 की SIP से बन सकता है 92 लाख का फंड, लेकिन ये 5 गलतियां कर दीं तो बिगड़ सकता है पूरा प्लान

financial planning tips
कारोबार

8th Pay Commission: आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन बढ़ाई, फिटमेंट फैक्टर से समझिए कैसे तय हो सकता है वेतन

8th Pay Commission salary hike update
कारोबार

AI के खर्चे से कंपनियों के छूट रहे पसीने, प्रोडक्टिविटी की बजाय साफ हो रही कमाई, अब ले रहीं यू-टर्न

Artificial Intelligence
कारोबार

FD Interest Rate: एफडी पर मिल रहा 7.25% तक का ब्याज, निवेश करने से पहले टैक्स के भी जान लें नियम

fixed deposit comparison
कारोबार

Sukanya Samriddhi Yojana: SSY स्कीम में बेटी की हायर एजुकेशन और शादी के लिए तैयार करें 50 लाख से ज्यादा का फंड, कितना करना होगा निवेश?

sukanya samriddhi yojana
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.