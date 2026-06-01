LPG तो हुई महंगी क्या Petrol Diesel के भी बढ़ गए दाम? चेक करें अपने शहर में रेट

Petrol Diesel Price Today: देश की सरकारी तेल कंपनियों (HPCL, BPCL, IOCL) ने आज यानी 1 जून को पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड 2.16 डॉलर महंगा होकर 93.28 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 2.35 डॉलर की तेजी के साथ 89.71 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।