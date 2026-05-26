11 दिन में 4 बार महंगा हुआ तेल, असर ऐसा कि 20 फीसदी ट्रक सड़क से गायब, अब महंगाई की बारी

डीजल की बढ़ती कीमतों और कई राज्यों में उसकी किल्लत ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कमर तोड़ दी है। देश के करीब 95 लाख ट्रकों में से लगभग 20 फीसदी ट्रक इस समय सड़कों से हट चुके हैं। All India Motor Transport Congress के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल का कहना है कि डीजल की कुल परिचालन खर्च (ऑपरेटिंग कॉस्ट) में 40 से 45 फीसदी हिस्सेदारी होती है। ऐसे में इस तरह की बढ़ोतरी छोटे ट्रक ऑपरेटरों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रही है।