Share Market में आज निवेशकों को हुआ 6 लाख करोड़ का फायदा, सेंसेक्स 1000 पॉइंट उछला, क्या है इस तेजी की वजह?

Share Market News: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में कमी की खबरों ने भारतीय शेयर बाजार में जान फूंक दी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर्स में खरीदारी हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.42 फीसदी या 1073 अंक की भारी बढ़त लेकर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 26 शेयर हरे निशान पर और 4 शेयर लाल निशान पर थे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 1.32 फीसदी या 312 अंक की बढ़त के साथ 24,031 पर बंद हुआ। इसके अलावा, बीएसई 150 मिडकैप 0.80 फीसदी और बीएसई 250 स्मॉलकैप इंडेक्स 1.22 फीसदी बढ़कर बंद हुई हैं।