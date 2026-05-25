IOCL, BPCL और HPCL जैसे ऑयल शेयरों में आज तेजी, दो बड़ी वजहों से आया उछाल

हालांकि, कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि समझौता हो भी जाए तो तेल सप्लाई सामान्य होने में महीनों लग सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनियों में शामिल सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि होर्मुज में रुकावट का असर 2027 तक बना रह सकता है। वहीं, मॉर्गन स्टेनली ने कहा है कि तेल बाजार अभी भी “समय के खिलाफ दौड़” जैसी स्थिति में है। अगर जून तक भी होर्मुज पूरी तरह नहीं खुला तो सप्लाई का संकट फिर गहरा सकता है।