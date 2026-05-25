Money Habits: राशन पर नहीं, अब मोबाइल, OTT और ट्रैवल पर ज्यादा खर्च कर रहे लोग, बदल गई लोगों की पैसों से जुड़ी आदतें

रिपोर्ट ने एक बड़ी चिंता भी जताई है। बढ़ती लाइफस्टाइल खर्च के बीच EMI का बोझ तेजी से बढ़ रहा है और लोगों की बचत घट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच रिटेल निवेशकों को F&O ट्रेडिंग में करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं, पिछले छह साल में डिजिटल फ्रॉड से लगभग 53 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में खर्च का नया दौर शुरु हो चुका है। जहां जरूरत के सामान से ज्यादा लाइफस्टाइल और डिजिटल चीजों पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है।