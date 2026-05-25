Home Buying Tip: अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीद रहे हैं? No EMI Till Possession स्कीम से बचेंगे पैसे, कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी

Home Loan EMI: अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों को बिल्डर अक्सर पजेशन तक कोई EMI नहीं (No EMI till possession) स्कीम ऑफर करते हैं। यह स्कीम होम लोन के साथ प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए होती है। यह स्कीम खासतौर पर उन मकानों के लिए होती है, जो अंडर-कंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी कि अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुए हैं।