Home Buying Tip: अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीद रहे हैं? No EMI Till Possession स्कीम से बचेंगे पैसे, कुछ सावधानियां भी रखनी जरूरी

घर खरीदने से पहले No EMI till possession के बारे में जान लें। (PC: Pexels)
Home Loan EMI: अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों को बिल्डर अक्सर पजेशन तक कोई EMI नहीं (No EMI till possession) स्कीम ऑफर करते हैं। यह स्कीम होम लोन के साथ प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए होती है। यह स्कीम खासतौर पर उन मकानों के लिए होती है, जो अंडर-कंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी कि अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुए हैं।
इस स्कीम में बैंक, बिल्डर और खरीदार के बीच एक त्रीपक्षीय समझौता (Three-party agreement) होता है। इसके तहत, जब तक खरीदार को पूरी तरह बना हुआ घर नहीं मिल जाता, तब तक आपके होम लोन का ब्याज बिल्डर चुकाता है। इसका मतलब यह है कि जब तक बिल्डिंग बन रही है, आपको हर महीने बैंक को कोई EMI नहीं देनी होगी।
बिल्डर्स के लिए यह स्कीम इसलिए फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे उनके प्रोजेक्ट जल्दी बिक जाते हैं। साथ ही, समय पर काम पूरा करने का दबाव भी रहता है, क्योंकि देरी होने पर बिल्डर का ब्याज खर्च बढ़ जाता है।
इससे खरीदार को एक बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसे नए घर की EMI और मौजूदा घर का किराया एक साथ नहीं देना पड़ता। वहीं, बात करें बैंकों को इससे कैसे फायदा होता है, तो बता दें कि इससे उन्हें थोड़ी ज्यादा प्रोसेसिंग फीस और ब्याज दर मिल जाती है।
इस स्कीम के अंदर कुछ शर्तें भी छिपी होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है:
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