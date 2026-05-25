PPF और SIP दोनों में हर महीने डालें 2000 रुपये तो 30 साल में कितने मिलेंगे वापस, किस स्कीम में है ज्यादा फायदा?

सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP म्यूचुअल फंड में निवेश का एक शानदार तरीका है। इसमें हर महीने एक तय रकम आपके द्वारा चुने हुए म्यूचुअल फंड में अपने आप जमा हो जाती है। SIP की असली ताकत कंपाउंडिंग है, यानी आपके रिटर्न पर भी आगे ब्याज मिलता रहता है। शुरुआत में यह बढ़त धीमी लगती है, लेकिन 10 से 15 साल बाद आपका फंड तेजी से बढ़ने लगता है। SIP में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिलता है। बाजार ऊपर हो तो कम यूनिट मिलती हैं, नीचे हो तो ज्यादा। इस तरह लंबी अवधि में आपकी खरीद की औसत कीमत संतुलित रहती है।