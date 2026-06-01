पुरुष नहीं, महिलाएं ज्यादा इस्तेमाल कर रहीं Blinkit, Meesho और Myntra जैसे ऐप्स, उधर शहरी यूथ रोज 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया को दे रहा

Screen Time in India: भारत में 18 से 24 साल के ऐसे युवा जो शहरों में रहते हैं, हर रोज औसतन 120 मिनट सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। यह खुलासा VTION और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) की रिपोर्ट में हुआ है। यह रिपोर्ट बताती है कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लोग किस तरह समय बिता रहे हैं, यह पूरी तरह उम्र, लिंग और जगह पर निर्भर करता है।