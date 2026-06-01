Gold Rate Today on 1st June 2026: डॉलर में मजबूती से गिर गए सोने के भाव, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में चेक करें आज के रेट

डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते सोने में आज गिरावट देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स में 0.20 फीसदी का उछाल आया है। इससे दूसरी करेंसीज में सोना खरीदना महंगा हो गया है, इससे मांग में गिरावट आई है। उधर कच्चे तेल की कीमतों में 2 फीसदी से अधिक का उछाल देखा गया है। सोमवार सुबह क्रूड ऑयल WTI 2.62 फीसदी या 2.30 डॉलर की बढ़त के साथ 89.66 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं, ब्रेंट क्रूड 2.13 फीसदी उछलकर 93.06 डॉलर प्रति बैरल पर जा पहुंचा है। इस समय निवेशकों की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच संभावित पीस डील पर टिकी हैं।