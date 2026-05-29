Amazon, Flipkart पर अकाउंट बना कर भूल गए हैं तो कट सकती है जेब, Cyber Fraud करने वाले अपना रहे नया तरीका

ई-कॉमर्स के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ ठगी के तरीके भी ज्यादा एडवांस होते जा रहे है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक तरीका है डिवाइस फार्मिंग। डिवाइस फार्मिंग में बड़े पैमाने पर मोबाइल डिवाइस, सिम कार्ड और ऑटोमेशन टूल का इस्तेमाल करके असली ग्राहक की तरह ऑनलाइन गतिविधि की नकल की जाती है। डॉर्मेंट अकाउंट इस पूरी प्रक्रिया में सबसे आसान और कमजोर टार्गेट होते हैं, क्योंकि उनका मालिक आमतौर पर इस गतिविधि पर ध्यान नहीं देता। इस तरीके से ठग एक साथ दर्जनों अकाउंट चलाते हैं और उनके बीच इतनी तेजी से स्विच करते हैं जो किसी सामान्य यूजर के बस की बात नहीं होती।