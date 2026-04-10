PAN Card Fraud: फर्जी ई-PAN ईमेल से हो रही करोड़ों की ठगी, जानिए कैसे बचें इस साइबर जाल से

Income Tax Email Scam: आए दिन होने वाले साइबर फ्रॉड थमने का नाम नहीं ले रहें। इसी बीच बाजार में लोगों के पैन कार्ड से ठगी करने के मामले सामने आते रहते हैं। कई बार ईमेल पर मैसेज आता है कि तुरंत अपना ई-PAN कार्ड डाउनलोड करें। लोग इसे सच समझ लेते हैं और उस लिंक के कारण लोगों के आधार नंबर, बैंक डिटेल और तमाम निजी जानकारी साइबर ठगों के हाथ लग जाती है। यह सिर्फ एक ईमेल स्कैम नहीं है, यह उस बड़े खतरे की एक झलक है जो डिजिटल इंडिया के हर यूजर को घेर रहा है।