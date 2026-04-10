Saving Habits: गुल्लक से लेकर बैंक खाते तक, जानें बच्चों को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाने के 4 आसान तरीके

Pocket Money For Children: बच्चों की परवरिश में हेल्थ और पढ़ाई के साथ-साथ एक और जरूरी पहलू है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और वह है पैसों की समझ। बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से उन्हें पैसों की समझ देना जरूरी है। यह बात अब सिर्फ माता-पिता की सोच नहीं, बल्कि रिसर्च और सर्वे भी कहते हैं। ब्रिटेन के स्टैंडर्ड लाइफ बैंक के एक सर्वे में सामने आया है कि दस में से सात माता-पिता अपने बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। इस चिंता का हल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने आसान तरीकों में बताया है।