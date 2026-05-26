Wedding Gift: रिटर्न गिफ्ट में दूल्हे ने गांव के 3465 लोगों का करा दिया बीमा, उधर मिलिंद देवड़ा को याद आ गई अपनी शादी

परिवार ने शादी के रिटर्न गिफ्ट के रूप में ग्राम पंचायत के नाम पर ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी खरीदी। इसके लिए गांव की वोटर लिस्ट बीमा कंपनी को दी गई, ताकि हर पात्र ग्रामीण को बिना किसी भेदभाव और कागजी झंझट के कवर मिल सके। यह पॉलिसी एक साल तक लागू रहेगी। आगे इसे रिन्यू कराने पर भी चर्चा हो सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि परिवार ने इस काम का प्रचार करने से भी बचने की कोशिश की। सिद्धेश्वर पेठकर ने कहा कि हमारे यहां दान का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। हमें किसी तारीफ की जरूरत नहीं, लोगों का आशीर्वाद ही काफी है।