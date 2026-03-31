जमकर वायरल हो रहा ‘हिंदू-मुस्लिम’ नाम लिखा ये शादी का कार्ड ! 4 अप्रैल को होगी शादी

खास बात यह रही कि परिवार ने कभी भी नंदिनी पर किसी तरह से धर्म परिवर्तन का कोई दबाव नहीं डाला। अब विवाह के अवसर पर भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदू रीति-रिवाज से शादी कराने का निर्णय लिया। यानी विवाह पत्रिका में भी दूल्हा-दुल्हन के हिंदू नाम हैं और अभिभावक की जगह मुस्लिम नाम हैं। जब ये विशेष कार्ड घरों में पहुंचे तो हर कोई हतभ्रत रह गया। विवाह को लेकर महीनेभर से तैयारियां जारी हैं। परिवार के सभी सदस्य इस आयोजन को यादगार बनाने में जुटे हैं। इस अनूठी शादी ने समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारे का मजबूत संदेश दिया है।