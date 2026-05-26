Gold Rate Today on 26 May 2026: उधर अमेरिका ने किया ईरान पर हमला और इधर गिर गए सोने के भाव, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

ईरान के टॉप नेगोशिएटर और विदेश मंत्री अमेरिका के साथ संभावित समझौते पर कतर के प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए दोहा में थे। इसी वार्ता के दौरान अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई ठिकानों पर हमले कर दिए। इन ठिकानों में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नौकाएं और मिसाइल लॉन्च साइट्स शामिल थीं। अमेरिकी सेना ने इन हमलों को रक्षात्मक कार्रवाई बताया। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है।