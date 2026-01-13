Youth Against Marriage trend: शादी या ट्रैप! शादी के बंधनों से दूर क्यों भाग रहे हैं युवा?

स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली और काउंसिलिंग का काम करने वाली अंजलि सिन्हा का मानना है कि अभी भारत में भी युवा शादी से दूर भागने लगे हैं। उनकी वजहों में आप जाएंगे तो यह देखेंगे कि भारत में बेरोजगारी बढ़ी, फुल टाइम रोजगार में कमी आई है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है जिसके चलते शादी की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बाजार ने लोगों को लग्जरी की आदत डाल दी है। लग्जरी पैसे से पूरी होती है। इस युवा 'डबल इनकम नो किड्स' (Double Income No Kids) वाली नई बात को भी तवज्जो दे रहे हैं। पैसे तो घर में अच्छे आएं लेकिन बच्चा ना हों। मतलब वह किसी किस्म की जिम्मेदारी को कैरियर की राह में ट्रैप की तरह देखते हैं।