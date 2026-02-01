क्या आप जानते हैं रोजाना इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की इन 10 चीजों को डिकम्पोज होने में कितने साल लगते हैं?

कई शहरों में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगने के बावजूद, ये अभी भी प्लास्टिक प्रदूषण के सबसे व्यापक स्रोतों में से एक हैं। अनुमान है कि हर साल दुनिया भर में लगभग 500 अरब प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं। इनमें से अधिकांश प्लास्टिक बैग पॉलीइथिलीन से बने होते हैं, जो एक प्रकार का प्लास्टिक है जो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हमारे जलमार्गों को प्रदूषित करता है, मिट्टी को दूषित करता है और जानवरों द्वारा खाए जाने पर हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। अच्छी बात यह है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए पुन: उपयोग योग्य प्लास्टिक बैग और सूती जालीदार फलों और सब्जियों के बैग एक लोकप्रिय विकल्प बन गए हैं।