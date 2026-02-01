पीएम मोदी से मिलेंगे इस राज्य के कांग्रेस CM, बोले- बात नहीं बनी तो कोर्ट जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं

सीएम ने कहा- यह अजीब है कि बीजेपी नेता इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति पर विस्तृत प्रेजेंटेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे यह साफ हो गया है कि बीजेपी नेताओं की दिलचस्पी सिर्फ राजनीति करने में है, न कि हिमाचल प्रदेश की असली चिंताओं को दूर करने में।