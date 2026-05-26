International Stocks Investment: क्या है GIFT City जिससे विदेशी शेयरों में कर सकते है इन्वेस्ट? जानिए कैसे करता है यह काम

Global Investment: भारत में बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं, जो विदेशी शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के चलते इन्वेस्ट नहीं कर पाते। भारतीय निवेशकों को अमेरिका, चीन या कोरिया के शेयर बाजारों में पैसा लगाने के लिए किसी विदेशी प्लेटफॉर्म का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। गुजरात स्थित GIFT City के जरिए भारत में रहकर ही अमेरिका, चीन और दूसरे ग्लोबल बाजारों में पैसा लगाया जा सकता है। गिफ्ट सिटी को सिंगापुर और मॉरीशस जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब की तरह बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।