Bank Holiday: 27 या 28 मई, बकरीद पर कब रहेगी बैंकों की छुट्टी, फिर जून में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक?

जून महीने में रविवार, दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार के अलावा, 5 दिन बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में होगी। 15 जून को राजा संक्रांति और YMA डे के चलते आइजोल और भुवनेश्वर जोन में बैंक बंद रहेंगे। 25 जून को मोहर्रम के चलते विजयवाड़ा जोन में बैंक बंद रहेंगे। 26 जून को मोहर्रम के चलते देश के अधिकतर हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। 29 जून को संत गुरु कबीर जयंती पर शिमला जोन में बैंक बंद रहेंगे। 30 जून को रेमना नी के चलते आईजोल में बैंक बंद रहेंगे।