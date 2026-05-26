US Iran Conflict बढ़ा तो टूट गया बाजार, 2 दिन की तेजी के बाद हुई बिकवाली, जानिए कौन-से शेयर सबसे अधिक टूटे

Stock Market News: उधर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा और इधर शेयर बाजार में गिरावट आ गई। भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच हमले फिर शुरू होने से शांति वार्ता को बड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में कई ठिकानों पर हमले किये थे। अमेरिका ने सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नौकाओं और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर अटैक किया था। इसके बाद आज ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन को गिरा दिया है। इन घटनाओं से निवेशकों का सेंटीमेंट डाउन है और वे बिकवाली कर रहे हैं।