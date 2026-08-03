Urban Company Share 3rd August: 92 करोड़ रुपये के घाटे के बाद भी अर्बन कंपनी के शेयर में 17% की तेजी, क्या है इस खरीदारी की वजह?

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर 'न्यूट्रल' रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी का मुख्य कारोबार पहले की तुलना में काफी मजबूत हुआ है। भारत में उपभोक्ता सेवाओं का कारोबार अनुमान से बेहतर रहा। हालांकि, इंस्टाहेल्प का परफॉर्मेंस उम्मीद से थोड़ा कमजोर रहा। ब्रोकरेज का मानना है कि इंस्टाहेल्प की लॉन्ग टर्म की संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन इसकी कमाई का रास्ता अभी आसान नहीं है। कंपनी का अनुमान है कि यह कारोबार वित्त वर्ष 2030-31 तक जाकर ही ब्रेक-ईवन की स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए आने वाले वर्षों में इस पर निवेश जारी रहने की संभावना है।