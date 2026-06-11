Petrol Diesel Price: 22% से 30% तक Ethanol मिक्स्ड फ्यूल पर सरकार ने हटाई एक्साइज ड्यूटी, जानिए आज आपके शहर में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

ये ऐसे फ्यूल हैं, जो शुद्ध पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर तैयार किए जाते हैं। इनमें एक तय मात्रा जैसे कि 22 फीसदी से लेकर 30 फीसदी तक एथेनॉल होता है और 78 फीसदी से लेकर 70 फीसदी तक पेट्रोल होता है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के कमर्शियल उपयोग में तेजी आएगी और भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता में भी कमी आएगी। यह छूट तब लागू होगी, जब उपयोग लिए जा रहे पट्रोल पर सही ड्यूटी दी गई हो और ब्लेंड में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल पर लागू GST दिया गया हो।