85% Ethanol वाले Petrol के क्या हैं फायदे-नुकसान? दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और पुणे से होगी शुरुआत

E85 Fuel Launch: भारत सरकार शुक्रवार को E85 फ्यूल लॉन्च करने जा रही है। यह एक ऐसा फ्यूल है जिसमें 80 से 85 फीसदी तक एथेनॉल मिला होता है। मारुति सुजुकी की वैगनआर और हीरो मोटोकॉर्प की स्प्लेंडर जैसी गाडियों के फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट पहले ही बाजार में आ चुके हैं। अब सरकार इस पूरे इकोसिस्टम को देशभर में फैलाने की तैयारी में है।