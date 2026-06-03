3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Petrol Price: 88.66 रुपये से 117.15 रुपये तक में मिल रहा भारत में पेट्रोल, कहां है सबसे कम और सबसे ज्यादा दाम?

Petrol Price Hike In India: केद्र सरकार और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स के कारण देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में काफी अंतर होता है। तेलंगाना में सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jun 03, 2026

petrol price hike reason

राज्यों में पट्रोल की कीमत अलग-अलग है। (PC: AI)

Petrol Diesel Price: पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक जैसी नहीं हैं। कुछ राज्यों में पेट्रोल 117 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है, जबकि कुछ जगहों पर इसकी कीमत 100 रुपये से भी कम है। भारत के अधिकतर शहरों में पेट्रोल की कीमत 99 से 107 रुपये प्रति लीटर के बीच है, जबकि डीजल की कीमत अधिकतर शहरों में 90 से 98 रुपये प्रति लीटर के बीच है।

अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, ट्रांसपोर्टेशन लागत और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स के कारण अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल-डीजल के रेट बदल जाते हैं। आइए जानते है सबसे ज्यादा और सबसे कम रेट पर पेट्रोल-डीजल कौन-से राज्यों में मिल रहा है।

कहां मिल रहा सबसे महंगा पेट्रोल?

ताजा आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना देश का सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाला राज्य है, जहां पेट्रोल की कीमत 117.15 रुपये प्रति लीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और केरल का स्थान है। इन राज्यों में पेट्रोल की कीमतें राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हैं।

रैंकराज्यपेट्रोल कीमत (₹/लीटर)
1तेलंगाना ₹117.15
2आंध्र प्रदेश ₹117.09
3मध्य प्रदेश₹115.61
4बिहार₹115.06
5केरल₹114.48
Source: cardekho

यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर मिल रहा है। यहां इसकी कीमत 88.66 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, बात करें राज्यों में मिलने वाले पट्रोल की तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रेट है।

रैंकराज्य/केंद्र शासित प्रदेशपेट्रोल कीमत (₹/लीटर)
1अंडमान और निकोबार द्वीप समूह₹88.66
2अरुणाचल प्रदेश₹99.69
3हिमाचल प्रदेश₹101.29
4चंड़ीगढ़₹101.51
5उत्तर प्रदेश₹101.80
6गुजरात₹101.83
Source: cardekho

डीजल के मामले में भी तेलंगाना सबसे आगे

वहीं, बात करें डीजल के दामों की तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा कीमत है। यहां इसकी कीमत 105.30 रुपये प्रति लीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और केरल में डीजल सबसे महंगी रेट पर मिल रहा है। वहीं, सबसे सस्ता डीजल अंडमान और निकोबार में 84.56 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। राज्यों में सबसे कम कीमत पर डीजल अरुणाचल प्रदेश में मिल रहा है। यहां इसकी कीमत 89.11 रुपये प्रति लीटर है। इसके बाद मणिपुर, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में कम कीमत पर डीजल मिल रहा है।

सरकार या कंपनी कौन तय कर रहा रेट

देश में पेट्रोल और डीजल के दाम सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तय करती हैं। जून 2017 से डेली प्राइस रिवीजन सिस्टम लागू होने के बाद हर दिन सुबह 6 बजे नए रेट जारी किए जाते हैं।

बढ़ सकती है महंगाई

एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल ही में हुई पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है। पेट्रोल-डीजल महंगा होने से परिवहन, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ती है, जिसका सीधा असर खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है।

Petrol-Diesel के दाम 4 बार बढ़े, फिर भी कंपनियों को रोज हो रहा 600 करोड़ का घाटा, आपके शहर में आज क्या हैं भाव?

ये भी पढ़ें
petrol diesel price today

खबर शेयर करें:

Published on:

03 Jun 2026 03:18 pm

Hindi News / Business / Petrol Price: 88.66 रुपये से 117.15 रुपये तक में मिल रहा भारत में पेट्रोल, कहां है सबसे कम और सबसे ज्यादा दाम?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Fact Check: क्या RBI ने देश के खजाने से बेच दिया 12 अरब डॉलर का सोना? 880 टन के गोल्ड रिजर्व पर आई रिपोर्ट से हुआ विवाद

rbi gold sale
कारोबार

Gold Smuggling: 10 लाख रुपये किलो सस्ता मिल रहा तस्करी वाला सोना, गल्फ कंट्रीज, बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते यूं आ रहा भारत

Smuggled gold
कारोबार

Tax न बनने पर भी क्या भरनी चाहिए ITR? लोन, वीजा और घाटे की भरपाई जैसी कई चीजों में मिलती है मदद

Income Tax Return
कारोबार

India Diesel Export: होर्मुज संकट के बीच मई में भारत ने हर रोज अफ्रीका भेजा 3.27 लाख बैरल डीजल, उधर यूरोप नहीं गया 1 भी बैरल तेल

India Oil Export
कारोबार

Stock Market Fall: IT शेयरों में भारी बिकवाली से टूटा मार्केट, सेंसेक्स 800 पॉइंट डाउन, RBI की पॉलिसी बैठक पर है निवेशकों की नजर

Stock Market Fall
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.