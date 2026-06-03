Petrol Price: 88.66 रुपये से 117.15 रुपये तक में मिल रहा भारत में पेट्रोल, कहां है सबसे कम और सबसे ज्यादा दाम?

वहीं, बात करें डीजल के दामों की तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा कीमत है। यहां इसकी कीमत 105.30 रुपये प्रति लीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और केरल में डीजल सबसे महंगी रेट पर मिल रहा है। वहीं, सबसे सस्ता डीजल अंडमान और निकोबार में 84.56 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। राज्यों में सबसे कम कीमत पर डीजल अरुणाचल प्रदेश में मिल रहा है। यहां इसकी कीमत 89.11 रुपये प्रति लीटर है। इसके बाद मणिपुर, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में कम कीमत पर डीजल मिल रहा है।