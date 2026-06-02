Petrol-Diesel के दाम 4 बार बढ़े, फिर भी कंपनियों को रोज हो रहा 600 करोड़ का घाटा, आपके शहर में आज क्या हैं भाव?

Fuel Price Hike: मई में चार बार दाम बढ़ाए जाने के बाद 2 जून को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की रेट 102.12 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, डीजल की रेट 95.20 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार यह बढ़ोतरी तेल मार्केटिंग कंपनियों को हो रहे घाटे को कम करन के लिए की गई थी। इससे भारतीय ग्राहको की जेब पर एक्स्ट्रा भार पड़ा है।