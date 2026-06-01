DA Hike: क्या जून में 3% बढ़ जाएगा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, AICPI-IW से क्या मिल रहे संकेत?

लेबर ब्यूरो ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स- इंडस्ट्रीयल वर्कर्स (AICPI-IW) का अप्रैल महीने का डेटा जारी कर दिया है। इससे जून 2026 में संभावित डीए हाइक को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन आंकड़ों से यह उम्मीद बंधी है कि जून में DA में करीब 3 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि, अभी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि मई और जून 2026 के आंकड़े आना बाकी हैं। फिर भी अप्रैल के आंकड़े ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। महंगाई भत्ता तय करने में AICPI-IW की अहम भूमिका होती है। यही आंकड़ा बताता है कि कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए कितना DA बढ़ाया जाना चाहिए।