G7 Summit: PM मोदी ने दिया दुनिया को नया रोडमैप, अब डोनाल्ड ट्रंप से होगी अहम बातचीत

G7 Summit 2026: जी-7 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी(फोटो-X/@narendramodi)
G7- PM Modi Trump Meeting: फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन में भारत एक बार फिर वैश्विक चर्चाओं के केंद्र में नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां दुनिया के सामने आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को लेकर नया प्रस्ताव रखा। वहीं उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खास नजर बनी हुई है।
जी7 नेताओं, साझेदार देशों और प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ होने वाले वर्किंग लंच से पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि दोनों नेता आर्थिक विकास, सप्लाई चेन, एआई (AI), निवेश सहयोग और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
जी7 के आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी को नई दिशा देने के लिए 'इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलेरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड (IMPACT)' बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे की तर्ज पर विकसित की जा सकती है। उनका सुझाव था कि जी7 देशों की पूंजी, भारत की प्रतिभा और ग्लोबल साउथ देशों की भागीदारी को एक मंच पर लाकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों में कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए।
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