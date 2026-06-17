G7 Summit: PM मोदी ने दिया दुनिया को नया रोडमैप, अब डोनाल्ड ट्रंप से होगी अहम बातचीत

जी7 के आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी को नई दिशा देने के लिए 'इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलेरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड (IMPACT)' बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे की तर्ज पर विकसित की जा सकती है। उनका सुझाव था कि जी7 देशों की पूंजी, भारत की प्रतिभा और ग्लोबल साउथ देशों की भागीदारी को एक मंच पर लाकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों में कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए।