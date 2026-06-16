G7 Summit में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के बड़े नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठकें

इस बार का G7 शिखर सम्मेलन भारत के लिए कई मायनों में खास माना जा रहा है। भारत एक पार्टनर देश के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हो रहा है। यह 13वीं बार है जब भारत को G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सातवीं बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर हिस्सा ले रहे हैं। G7 दुनिया की सात प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, इटली और कनाडा शामिल हैं। इस साल 15 से 17 जून तक आयोजित हो रहे सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस कर रहा है।