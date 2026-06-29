बंगाल विधानसभा में बड़ा फैसला, पास हुआ ‘पब्लिक सेफ्टी बिल’, गिरफ्तारी के लिए भी बने नए नियम

विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस और CPI-M पर निशाना साधा। उन्होंने राजनीतिक हिंसा और पुराने दौर की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल की राजनीति में हिंसा को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा, 'इसे लागू करने से पहले, मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था। बंगाल की जनता ने EVM के जरिए आपको नकार दिया है। आप विपक्ष तो बना पाए हैं, लेकिन वह मजबूत नहीं है।