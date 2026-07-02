‘हमें हिजबुल्लाह ​से लड़वाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे’,लेबनान की इजरायल को दो टूक

Israel-Hezbollah-Lebanon Conflict : अमेरिका और इजरायल में तो सीजफायर हो गए, लेकिन इजरायल इसमें शामिल नहीं है। ईरान का कहना है कि इजरायली और लेबनानी हमले बंद करे। यहां इजराइल का लेबनान के प्रति रुख नहीं बदला है। लेबनान के संसद सदस्य नबीह बेरी ने कहा कि लेबनान की सेना को हिजाब की तरह प्रतिरोध आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने के लिए इजरायली सरकार की साजिश नहीं रचनी होगी। बेरी ने जोर देकर कहा कि लेबनान की सेना और प्रतिरोध करने वाले लड़ाके इजराइल को अपने मकसद में शामिल होने से रोकने के लिए मना रहे हैं। उधर सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी का कहना है कि हिजबुल्लाह के सहयोगी और लेबनान की संसद के स्पीकर नबीह बेरी के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। लेबनान के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे अल-शैबानी का कहना है कि बेरी के साथ बातचीत से दोनों देशों के बीच संबंधों को फायदा होगा।