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‘हमें हिजबुल्लाह ​से लड़वाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे’,लेबनान की इजरायल को दो टूक

Israel-Lebanon Conflict: लेबनान ने इजरायल को चेतावनी दी है कि उसे हिजबुल्लाह से लड़वाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। लेबनान ने कहा कि उसकी सेना इजरायल से सामना करने के लिए तैयार है।
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भारत

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MI Zahir

Jul 02, 2026

Israel-Lebanon Conflict News

लेबनान सेना के जवान फ्रौन गांव के प्रवेश द्वार पर सड़क पर गश्त करते हुए। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट)

Israel-Hezbollah-Lebanon Conflict: अमेरिका और इजरायल में तो सीजफायर हो गए, लेकिन इजरायल इसमें शामिल नहीं है। ईरान का कहना है कि इजरायली और लेबनानी हमले बंद करे। यहां इजराइल का लेबनान के प्रति रुख नहीं बदला है। लेबनान के संसद सदस्य नबीह बेरी ने कहा कि लेबनान की सेना को हिजाब की तरह प्रतिरोध आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने के लिए इजरायली सरकार की साजिश नहीं रचनी होगी। बेरी ने जोर देकर कहा कि लेबनान की सेना और प्रतिरोध करने वाले लड़ाके इजराइल को अपने मकसद में शामिल होने से रोकने के लिए मना रहे हैं।उधर सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी का कहना है कि हिजबुल्लाह के सहयोगी और लेबनान की संसद के स्पीकर नबीह बेरी के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। लेबनान के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे अल-शैबानी का कहना है कि बेरी के साथ बातचीत से दोनों देशों के बीच संबंधों को फायदा होगा।

तेल अवीव लेबनानी सेना को हिजबुल्लाह के साथ टकराव में घसीटने की कोशिश कर रहा

बेरी ने कहा, हमारी मुख्य प्राथमिकता कब्ज़ा करने वालों को बाहर निकालना है, न कि अमेरिकी निर्देशों को मानना। बेरी ने आगे चेतावनी दी कि तेल अवीव अपने दबाव और मांगों के जरिये लेबनानी सेना को हिजबुल्लाह के साथ टकराव में घसीटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कब्जा करने वाली सरकार इस साजिश को अपना मुख्य मकसद मानती है।

जनता आंतरिक संघर्ष में फंसने के खतरों से पूरी तरह वाकिफ

लेबनान के एक वरिष्ठ सांसद ने उम्मीद जताई कि ऐसी कोई खतरनाक साजिश कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि लेबनान की जनता आंतरिक संघर्ष में फंसने के खतरों से पूरी तरह वाकिफ है, और इसलिए भी कि न तो सेना और न ही हिज़्बुल्लाह का इस्तेमाल इजरायल के हितों को साधने के लिए किया जाएगा। बेरी ने यह भी कहा कि किसी समझौते और अंतिम समाधान तक पहुँचने में मदद के लिए लेबनान को एक 'इंटरनेशनल अंब्रेला ग्रुप' की जरूरत है।

'ऐसी फोर्स में अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान को शामिल करें'

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी फोर्स में अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे किसी भी टिकाऊ और स्थायी समाधान के मुख्य गारंटर हैं। अपने संबोधन में, लेबनान की संसद के स्पीकर ने इस बात पर जोर दिया कि लेबनान के राजनीतिक गुटों के बीच सुलह के रास्ते अभी भी खुले हैं। उन्होंने कहा, अगर सुलह की कोई गुंजाइश है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं, कोई नहीं चाहता कि लेबनान गतिरोध की स्थिति में पहुंचे।

बेरी ने अरब और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई पहल का स्वागत किया

बेरी ने लेबनान को उसके संकटों से उबरने में मदद करने वाली अरब और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई पहल का भी स्वागत किया, और इस बात पर जोर दिया कि लेबनानी राष्ट्र को एकजुट करने और विभाजन के खतरे दूर करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी अरब या अंतरराष्ट्रीय प्रयास स्वागत योग्य है।

हमारे पास लेबनान की रक्षा करने का अधिकार सुरक्षित: हिजबुल्लाह

हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके पास इजरायली आक्रामकता के खिलाफ लेबनान की रक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है। बेनेट का कहना है कि इजरायली प्रधानमंत्री धुर दक्षिणपंथी मंत्रियों के बंधक हैं। इस बीच अरब जगत के संगठनों ने सीरिया में इजरायली सैन्य अभियानों की निंदा की है।

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Published on:

02 Jul 2026 05:05 pm

Hindi News / World / ‘हमें हिजबुल्लाह ​से लड़वाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे’,लेबनान की इजरायल को दो टूक

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