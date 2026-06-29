‘इज़रायल के हमलों से लेबनान की रक्षा करना हमारा हक’, हिज़बुल्लाह की दो-टूक

इज़रायली सेना ने मजदेल ज़ोन गांव में हिज़बुल्लाह के एक अंडरग्राउंड ठिकाने को भी तबाह कर दिया। यह अंडरग्राउंड सुरंग लगभग 200 मीटर लंबी थी और 25 मीटर से ज़्यादा गहरी थी। इज़रायली सेना के अनुसार हिज़बुल्लाह इसका इस्तेमाल ईरान में बने ड्रोन को इकट्ठा करने, उन्हें रखने और लॉन्च करने के लिए करता था। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) और रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) का कहना है कि इस अंडरग्राउंड सुरंग को तबाह करने से पहले अमेरिका (United States of America) को इसकी जानकारी दी गई थी।