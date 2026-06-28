पुतिन का बड़ा कबूलनामा: ‘यूक्रेन के हमलों से आ रही हैं मुश्किलें, लेकिन सुरक्षित रहेंगी रूस की सीमाएं’

Russia Ukraine War Update: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया है कि यूक्रेन के लगातार बढ़ते लंबी दूरी के हमलों के कारण रूस को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि रूस इन हालात से निपटने में सक्षम है और देश की सुरक्षा तथा सीमाओं की अखंडता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।