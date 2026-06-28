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पुतिन का बड़ा कबूलनामा: ‘यूक्रेन के हमलों से आ रही हैं मुश्किलें, लेकिन सुरक्षित रहेंगी रूस की सीमाएं’

Russia Ukraine War 2026: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया कि यूक्रेन के लगातार ड्रोन और लंबी दूरी के हमलों से रूस के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं।
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भारत

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Rahul Yadav

Jun 28, 2026

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फाइल फोटो - आईएएनएस)

Russia Ukraine War Update: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया है कि यूक्रेन के लगातार बढ़ते लंबी दूरी के हमलों के कारण रूस को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि रूस इन हालात से निपटने में सक्षम है और देश की सुरक्षा तथा सीमाओं की अखंडता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।

हम समस्याएं देख रहे हैं, लेकिन नियंत्रण में हैं हालात

रविवार को यूनाइटेड रशिया पार्टी के सम्मेलन में बोलते हुए पुतिन ने माना कि यूक्रेन की ओर से रूसी क्षेत्र के भीतर हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों से दबाव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार इन चुनौतियों से अवगत है और लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है।

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Published on:

28 Jun 2026 10:00 pm

Hindi News / World / पुतिन का बड़ा कबूलनामा: ‘यूक्रेन के हमलों से आ रही हैं मुश्किलें, लेकिन सुरक्षित रहेंगी रूस की सीमाएं’

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