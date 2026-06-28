रूस में ईंधन की भारी किल्लत, अब दूसरे देश से तेल मंगाएंगे पुतिन, डीजल निर्यात पर भी पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी

रूस की कई बड़ी रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले लगातार हो रहे हैं। इससे प्रोडक्शन घट गया है। गैसोलीन का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 25 प्रतिशत कम हो गया है। इससे घरेलू स्टॉक पर दबाव बढ़ा है। कुछ इलाकों खासकर क्रिमिया में पब्लिक सर्विस पर पाबंदियां लगानी पड़ी हैं।