कराची हमले के बाद पाकिस्तान का बड़ा एक्शन, अफगान सीमा पर ऑपरेशन और हवाई हमलों में 29 आतंकियों के मारे जाने का दावा

यह सैन्य अभियान शनिवार रात कराची स्थित सिंध रेंजर्स के क्षेत्रीय मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, हमलावर एक वाहन से मुख्य गेट तोड़कर परिसर में घुसे और अंधाधुंध गोलीबारी के साथ ग्रेनेड फेंके। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने तीन हमलावरों को मार गिराया और एक घायल संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान सेना ने अफगान नागरिक के रूप में की है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान से अलग हुए संगठन जमात-उल-अहरार ने ली।