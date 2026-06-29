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कराची हमले के बाद पाकिस्तान का बड़ा एक्शन, अफगान सीमा पर ऑपरेशन और हवाई हमलों में 29 आतंकियों के मारे जाने का दावा

Karachi Attack: कराची में सिंध रेंजर्स मुख्यालय पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों और अफगानिस्तान के तीन प्रांतों में कार्रवाई का दावा किया है। पाकिस्तान के अनुसार, खुफिया अभियान और लक्षित हमलों में 29 आतंकवादी मारे गए, जबकि काबुल की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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भारत

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Anurag Animesh

Jun 29, 2026

Pakistan news

कराची हमले के बाद पाकिस्तान का एक्शन(फोटो-X/@GlobalOSINTHQ)

Pakistan News: कराची में सिंध रेंजर्स मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा से सटे इलाकों में बड़ा सैन्य अभियान चलाने का दावा किया है। पाकिस्तान के अनुसार, खुफिया जानकारी के आधार पर किए गए जमीनी अभियान और अफगानिस्तान में तीन स्थानों पर किए गए लक्षित हमलों में कुल 29 आतंकवादी मारे गए हैं।

पहले बाजौर में चला जमीनी अभियान

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि सुरक्षा बलों ने सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के पास खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाया। इस कार्रवाई में चार आतंकवादी मारे गए, जिनमें 'खान फरोश' नाम का एक कथित हाई-वैल्यू कमांडर भी शामिल था।

अफगानिस्तान के तीन प्रांतों में किए गए हमले

पाकिस्तान का दावा है कि इसके बाद अफगानिस्तान के पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में आतंकवादी ठिकानों पर 'कैलिब्रेटेड स्ट्राइक' की गई। पाकिस्तान के अनुसार, इन हमलों में जमात-उल-अहरार और 'फितना अल-खवारिज' (जिस शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के लिए करता है) के 25 आतंकवादी मारे गए। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी नष्ट कर दिया गया।

कराची हमले के बाद हुई कार्रवाई

यह सैन्य अभियान शनिवार रात कराची स्थित सिंध रेंजर्स के क्षेत्रीय मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, हमलावर एक वाहन से मुख्य गेट तोड़कर परिसर में घुसे और अंधाधुंध गोलीबारी के साथ ग्रेनेड फेंके। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने तीन हमलावरों को मार गिराया और एक घायल संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान सेना ने अफगान नागरिक के रूप में की है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान से अलग हुए संगठन जमात-उल-अहरार ने ली।

टीटीपी को लेकर पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच तनाव

हाल के वर्षों में पाकिस्तान में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार टीटीपी के आतंकवादियों को शरण देती है और उन्हें सीमा पार से हमले करने की अनुमति देती है। हालांकि, काबुल इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है।
पिछले साल से पाकिस्तान कई बार अफगानिस्तान के भीतर टीटीपी और उससे जुड़े संगठनों के ठिकानों पर कार्रवाई करने का दावा कर चुका है।

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Updated on:

29 Jun 2026 03:56 am

Published on:

29 Jun 2026 03:40 am

Hindi News / World / कराची हमले के बाद पाकिस्तान का बड़ा एक्शन, अफगान सीमा पर ऑपरेशन और हवाई हमलों में 29 आतंकियों के मारे जाने का दावा

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