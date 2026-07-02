रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने सहयोगी देशों से मांगा पैसा, कहा- अमेरिकी हथियार खरीदने में मदद करें

फरवरी 2022 से चले इस युद्ध में रूस के हमलों में हजारों यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। रूस कहता है कि वह जानबूझकर नागरिकों को निशाना नहीं बनाता, लेकिन यूक्रेन कहता है कि रिहायशी इलाकों में भी हमले हो रहे हैं। जेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन क्रेमलिन ने इसे ठुकरा दिया है।