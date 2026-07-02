2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने सहयोगी देशों से मांगा पैसा, कहा- अमेरिकी हथियार खरीदने में मदद करें

Russia attack on Kyiv: रूस ने कीव पर भयानक हमला किया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। जेलेंस्की ने हवा सुरक्षा के लिए आर्थिक मदद की अपील की।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jul 02, 2026

Russia Ukraine War

यूक्रेन में रूस का हमला। (फोटो- The Washington Post)

रूस ने गुरुवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार हमला किया। इस घटना के बाद पूरे शहर में आग और धुएं का गुबार छा गया। आवासीय इमारतें ध्वस्त हो गईं, लोग मलबे में दब गए।

इस हमले में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल हैं। यह हमला इस साल कीव को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हमला बन गया है। इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से आर्थिक मदद मांगी है।

क्या बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति?

जेलेंस्की ने कहा- मुख्य हमला कीव पर किया गया है। अब यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सप्लाई सबसे जरूरी और अहम प्राथमिकता है।

साथ ही, उन्होंने यूक्रेन के सहयोगियों से अपील की कि वे यूक्रेन के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल समेत अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए बनाए गए फंड में अपना योगदान जारी रखें।

बता दें कि जेलेंस्की आयरलैंड के दौरे पर जा रहे थे, इस हमले के बाद उन्होंने दौरा बीच में ही छोड़कर घर लौटने का फैसला किया। ऐसी खबर है कि कीव में 20 से ज्यादा जगहों पर नुकसान हुआ है।

हमले का भयावह मंजर

बताया जा रहा है कि कीव पर रात भर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें बरसती रहीं। लोग घरों से निकलकर बम शेल्टर और मेट्रो स्टेशनों में छिप गए। निप्रो नदी के किनारे एक नौ मंजिला इमारत पूरी तरह ढह गई।

रूस के दावे पर यूक्रेन का जवाब

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला सैन्य, ऊर्जा सुविधाओं और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर किया गया। मॉस्को ने कहा कि यह यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमलों का जवाब था।

उधर, यूक्रेन ने बताया कि रूस ने 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन दागे। पैट्रियट मिसाइलों की कमी के कारण बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना मुश्किल हुआ। वहीं, कीव के मेयर विटाली क्लिट्शको ने शुक्रवार को शोक दिवस घोषित किया।

युद्ध बढ़ता जा रहा

फरवरी 2022 से चले इस युद्ध में रूस के हमलों में हजारों यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। रूस कहता है कि वह जानबूझकर नागरिकों को निशाना नहीं बनाता, लेकिन यूक्रेन कहता है कि रिहायशी इलाकों में भी हमले हो रहे हैं। जेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत का प्रस्ताव दिया है, लेकिन क्रेमलिन ने इसे ठुकरा दिया है।

रूस ने यूक्रेन के 5 फ्यूल स्टेशनों पर बरसाए ड्रोन, एक महिला की मौत और दो घायल

ये भी पढ़ें
Russia-Ukraine War Update

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

02 Jul 2026 07:40 pm

Hindi News / World / रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने सहयोगी देशों से मांगा पैसा, कहा- अमेरिकी हथियार खरीदने में मदद करें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत और तिब्बत से नफरत की इंतेहा, चीन ने प्रमुख तिब्बती स्कूल बंद कर दिया,शेयर की गई तस्वीरें हटाईं

China Shuts Prominent Tibetan School News
विदेश

Rebels Mesaage: इंडोनेशिया के पापुआ में अमेरिकी पायलट की गोली मार कर हत्या, विमान में आग लगाई

Indonesia Aircraft Set on Fire News
विदेश

‘हमें हिजबुल्लाह ​से लड़वाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे’,लेबनान की इजरायल को दो टूक

Israel-Lebanon Conflict News
विदेश

ईरान की दो टूक: अमेरिका-इजरायल ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में हमला किया तो नतीजे भुगतने होंगे

Ayatollah Ali Khamenei Funeral Related News
विदेश

कैसे और क्यों 66 साल के पायलट ने बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत में ठोक दिया विमान? चीन सरकार बताई वजह

China Plane Crash
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.